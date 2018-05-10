Дважды спасетели выезжали для работы в горно-лесной местности

/Происшествия/

Первый вызов поступил в спасательный отряд от сотрудника ВГК «Горки Город» 9 мая в 15.20.

Мужчина сообщил, что двое туристов при прогулке в горно-лесной местности близ курорта упали с крутого склона, в результате чего один из них получил серьезные травмы, требуется помощь в его транспортировке.

К моменту приезда сотрудников Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России, на месте уже работали спасатели и медик горного курорта. Медицинский работник проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за крайне тяжелого состояния больного – черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника, результатов реанимационные мероприятия не принесли.

Спасатели ЮРПСО и ВГК «Горки Город» при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали погибшего – сочинца 1985 г.р. к служебному автомобилю, после чего вывезли его из леса и передали сотрудникам следственных органов.

Состояние второго пострадавшего – 31-летнего сочинца удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась. Как позже рассказал мужчина, они зашли в район ВГК «Горки Город» со стороны ГТЦ «Альпика-Сервис».

Поднимались туристы по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, оборудованному предупреждающими об этом знаками.

Второе сообщение с просьбой о помощи поступило в Южный поисково-спасательный отряд в 18.40 от заблудившихся в районе Агурского ущелья мамы с дочкой. При спуске с горы Ахун они сбились с тропы. Спасатели Хостинского подразделения обнаружили туристок в районе Ахунской пещеры и вывели их в безопасное место.

Заблудившиеся мама с дочкой – жительницы г. Краснодар 1968 г.р. и 2000 г.р. Медицинская помощь им не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России