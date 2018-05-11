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В Славянском районе следователи выясняют обстоятельства разрушения памятника воинам-освободителям

В Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР из органов прокуратуры поступил материал о частичном разрушении монумента, воздвигнутого в честь воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ  разрушился. Установлено, что памятник является объектов культурного наследия регионального значения.

В настоящее время следователем выясняется соблюдение процедуры получения разрешения на реконструкцию, опрашиваются лица, осуществлявшие ремонтные работы, должностные лица администрации поселения, заключившие договор на выполнение данных работ, а также лица, на которых возложен контроль за их выполнением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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