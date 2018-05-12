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В Новороссийске водитель квадроцикла влетел под Форд

Около 16 часов на автодороге Новороссийск- Керчь, водитель 1978 года рождения, управляя квадроциклом Кавасаки, не зарегистрированном в установленном порядке, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Форд, который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла получил травмы и был госпитализирован в горбольницу.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога требует внимательности и уважения. Только строгое соблюдение Правил дорожного движения - залог Вашей безопасности.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.

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Категория: Новости / Происшествия

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