В Новороссийске водитель квадроцикла влетел под Форд

/Происшествия/

Около 16 часов на автодороге Новороссийск- Керчь, водитель 1978 года рождения, управляя квадроциклом Кавасаки, не зарегистрированном в установленном порядке, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Форд, который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла получил травмы и был госпитализирован в горбольницу.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога требует внимательности и уважения. Только строгое соблюдение Правил дорожного движения - залог Вашей безопасности.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.