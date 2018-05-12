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О незаконной реализации семян и саженцев на территории Кавказского района

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея напоминает, что основным гарантом получения высоких урожаев  является использование семян различных сортов и гибридов, соответствующих ГОСТам.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведены внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия в отношении граждан, занимающихся реализацией семенного и посадочного материала, на территориях рынков Кавказского района, на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере семеноводства.

В ходе проверок за апрель 2018 года установлено, что 5 граждан производили реализацию  семенного картофеля, общим весом 319 кг и 2 гражданина, реализовывали саженцы роз, в количестве 140 шт., без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, тем самым нарушили требования ст. 26 Федерального закона от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

По итогам проверок в отношении граждан, допустивших нарушения составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

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Категория: Новости / Происшествия

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