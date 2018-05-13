ГИБДД предупреждает...

/Происшествия/

10 мая 2018 года на территории города Новороссийска и прилегающей территории зарегистрировано 2 дорожно - транспортных происшествия, в которых получили ранения различной степени тяжести два человека.

В 14 часов 15 минут на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Свободы, водитель, управляя автомобилем Рено, при повороте налево, допустил наезд на пешехода,1955 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход- женщина, получила ранения и была госпитализирована в больницу № 1.

В соответствии с Правилами дорожного движения: пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка, разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

С наступлением теплой погоды, на дорогах все чаще появляются любители прокатиться на квадроциклах. Но отсутствие у некоторых, водительских удостоверений и навыков управления этим типом транспортных средств, а также, несоблюдение правил дорожного движения, приводит к дорожным трагедиям.

Около 16 часов на автодороге Новороссийск- Керчь, водитель 1978 года рождения, управляя квадроциклом Кавасаки, не зарегистрированном в установленном порядке, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Форд, который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла получил травмы и был госпитализирован в горбольницу.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога требует внимательности и уважения. Только строгое соблюдение Правил дорожного движения - залог Вашей безопасности.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску