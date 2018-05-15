В Новороссийске ограничили конкуренцию на рынке перевозки трупов

/Происшествия/

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города с привлечением специалистов УФАС Краснодарского края, выявлены нарушения порядка транспортировки тел умерших до морга.

Пунктом 1.1 Порядка транспортировки на территории муниципального образования город Новороссийск тел умерших (погибших) в морг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.02.2018 № 746, определено, что транспортировка тел умерших (погибших), в том числе безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в морг осуществляется специализированной службой МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения города Новороссийска».

Указанная норма устанавливает запрет на оказание услуг по транспортировке (перевозка) тел умерших (погибших) в морг хозяйствующими субъектами, за исключением МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения города Новороссийска». Установление указанного ограничения не предусмотрено действующим законодательством и приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на товарном рынке услуг по транспортировке (перевозке) тел умерших (погибших) в морг на территории муниципального образования город Новороссийск.

Из изложенного следует, что действия администрации муниципального образования город Новороссийск, выразившиеся в принятии постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.02.2018 № 746 могут содержать признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с целью устранения которых прокуратурой города 27.04.2018 принесен протест, который находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, п. 1.3 Порядка транспортировки на территории муниципального образования город Новороссийск тел умерших (погибших) в морг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.02.2018 № 746, в части определения случаев, при которых компенсация расходов по транспортировке производится из средств краевого бюджета, следует привести в соответствие с ч. 3 ст. 15.1 Закона № 666-КЗ, поскольку в нем не предусмотрен порядок транспортировки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), а также умерших (погибших), для определения причины смерти которых требуется проведение судебной экспертизы, в том числе с места их обнаружения или происшествия, по заявлениям граждан, полиции и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, который должен осуществляться за счет средств краевого бюджета.

Проверкой также выявлены факты ненадлежащего осуществления учета тел умерших, поступивших в МБУ «ПАБ».

Установлены нарушения со стороны МБУ «Городская больница №3» при проведении закупки на перевозку тел умерших из лечебного учреждения в МБУ «Патологоанатомическое бюро».

Так, установлено, что заказчиком МБУ «Городская больница №3» на официальном сайте опубликовано извещение о проведении запроса котировок, в котором установлены единые требования к участникам. В результате проведенной процедуры была подана одна заявка на участие в запросе котировок от ООО СПРТУ «ТАМИ».

В ходе проверки указанных транспортных средств указанной организации установлено, что с целью осуществления деятельности по перевозке тел умерших ООО СПРТУ «ТАМИ» изменено количество посадочных мест указанных транспортных средств путем демонтажа сидений, однако разрешение ГИБДД на переоборудование автотранспортного средства ООО СПРТУ «ТАМИ» не получено.

Приложением к контракту является Спецификация, в которой установлены требования к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ входящим в объем закупки, а именно: указано, что перевозка осуществляется на специальном оборудованном автотранспорте, который должен находиться в исправном состоянии, после санобработки. Однако конкретных требований, в том числе касающихся автотранспорта, надлежаще оформленных документов на его переоборудование, в спецификации не содержится.

Таким образом, в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 33, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе муниципальным заказчиком не указаны функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: услуги по транспортировке умерших в морг, в спецификации муниципальный заказчик не указал показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой услуги требованиям, установленным при транспортировке умерших в морг и потребностям муниципального заказчика.

Кроме того, в спецификации указаны требования к качеству оказываемых услуг и материалов – СаНПиН 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», которые не относятся к данному виду деятельности.

Проверкой также выявлены нарушения со стороны МУП «КСОН». Так, эксплуатируемые МУП «КСОН» транспортные средства зарегистрированы за МУ «Автохозяйство администрации города Новороссийска» (в настоящее время - МБУ «Объединенное автохозяйство» города Новороссийска) и эксплуатируются на основании распоряжения управления имущественных и земельных отношений администрации МО город Новороссийск № 658 от 25.12.2017 «О перераспределении имущества», согласно которому они переданы с баланса и оперативного управления МБУ «Объединенное автохозяйство» города Новороссийска на баланс и в хозяйственное ведение МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения города Новороссийска». Однако в нарушение вышеуказанного распоряжения транспортные средства до настоящего времени (то есть в течение более чем 4-х месяцев) не поставлены МУП «КСОН» на учет в ГИБДД, что свидетельствует о нарушении порядка распоряжения муниципальной собственностью со стороны указанного предприятия.

В ходе проверки указанных транспортных средств установлено, что ранее данные автомобили эксплуатировались в качестве специальных транспортных средств, предназначенных для выполнения специальных функций, для которых требуется специальное оборудование (скорые медицинские помощи), в связи с чем они относятся к категории специализированных транспортных средств, о чем имеется соответствующая запись в ПТС. Однако в настоящее время они эксплуатируются в целях транспортировки умерших до морга, в связи с чем были переоборудованы: демонтировано медицинское оборудование, изменено количество посадочных мест путем демонтажа сидений, удалена цветографическая окраска.

Проверкой установлено, что разрешение ГИБДД на переоборудование автотранспортных средств МУП «КСОН» не получено, что может повлечь за собой запрещение эксплуатации транспортных средств.

Выявленные нарушения отражены в обобщенном представлении в адрес главы МО г.Новороссийск, которое находится на рассмотрении.

Источник: Прокуратура Новороссийск