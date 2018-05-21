В районе пляжа «Мандарин» спасатели помогли 34-летнему мужчине

/Происшествия/

20 мая в 17.00 от диспетчера «01» в Южный поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Мандарин» в море на матраце уносит человека.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России на катере «Стрингер» вышли в море, обнаружили мужчину на удалении 300 метров от береговой полосы, подняли его на борт судна, после чего доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

По словам мужчины, он с компанией друзей отдыхал на берегу р. Мзымта. Плавая на матраце, его унесло сильным течением реки в море. Отдыхающий – 34-летний житель города Новокубанск.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России