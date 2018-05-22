На Кубани сильные дожди и гроза

/Происшествия/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 23 мая 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза.

В дневные и вечерние часы сильный дождь с градом. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами при грозах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, местами в юго-восточных предгорьях +9…+14°; днем +26…+31°, на Азовском побережье и в юго-восточных предгорьях +23…+28°.

На Черноморском побережье: на Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…21°, днем +22…+27°.

По Краснодару: в дневные и вечерние часы кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью +14…+16°, днем +26…+30°.