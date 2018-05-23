В Туапсе сотрудники транспортной полиции выясняют причину гибели 25-летнего зацепера

/Происшествия/

Информация о молодом человеке без признаков жизни, обнаруженном вблизи железнодорожных рельс, поступила в дежурную часть Туапсинского ЛОП от дежурной по станции.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники транспортной полиции Туапсе установили, что 25-летний местный житель решил отправиться в Сочи на сцепке вагона и заснять свое путешествие на мобильный телефон.

По предварительным данным молодой человек попал под колеса поезда в результате грубого нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции Туапсе совместно с сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК России выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО