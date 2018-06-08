В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в городе Астрахани молодой человек

/Происшествия/

Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Дорошенкова Василия Алексеевича,07.12.1991 г.р., который вечером 1 мая 2018 года ушел из дома по улице М.Луконина в городе Астрахани и до настоящего момента не вернулся.

Приметы: на вид 25-27 лет, славянской внешности, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.

В день исчезновения был одет в куртку темного цвета из кожзаменителя на молнии с капюшоном, футболку темно-зеленого цвета, спортивные трико темного цвета и темно-коричневые кроссовки. Особые приметы: при разговоре заикается.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8-988-177-67-77.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю