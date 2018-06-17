С начала года в Крыму произошло около 900 ЧП: спасли более 600 человек

/Происшествия/

В 2018 году на территории Республики Крым произошло 884 чрезвычайных происшествия.

Об этом сообщили в Крымском главке МЧС.

В результате ЧП было спасено 638 человек. Большую часть происшествий составляют пожары, количество которых с начала года составило 419.

Кроме того, ежедневно спасатели осуществляют патрулирование акватории Черного и Азовского морей. На территории полуострова действует 11 участков отделов ГИМС, всего 64 человека личного состава и 11 плавсредств.

Источник: https://www.3652.ru/news/2070238