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С начала года в Крыму произошло около 900 ЧП: спасли более 600 человек
В 2018 году на территории Республики Крым произошло 884 чрезвычайных происшествия.
Об этом сообщили в Крымском главке МЧС.
В результате ЧП было спасено 638 человек. Большую часть происшествий составляют пожары, количество которых с начала года составило 419.
Кроме того, ежедневно спасатели осуществляют патрулирование акватории Черного и Азовского морей. На территории полуострова действует 11 участков отделов ГИМС, всего 64 человека личного состава и 11 плавсредств.
Источник: https://www.3652.ru/news/2070238
Категория: Новости / Происшествия