Краснодарские таможенники в ходе совместного рейда обнаружили более 400 килограммов санкционных груш

/Происшествия/

Краснодарскими таможенниками совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея осуществлены проверочные мероприятия на оптовом рынке г. Краснодара.

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий, арендуемых индивидуальным предпринимателем, был обнаружен товар иностранного происхождения – «груша свежая» – общим весом 438 кг. Согласно этикетке страной происхождения товара является Республика Польша.

По результатам проверочных мероприятий обнаруженный товар был изъят и уничтожен.

Краснодарской транспортной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего реализацию санкционной продукции, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (приобретение, хранение либо пользование товарами, незаконно перемещенными через таможенную границу).

Справка. Таможенные органы регулярно проводят совместные проверочные мероприятия, которые направлены на выявление и пресечение ввоза и оборота на территории РФ товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Краснодарская таможня напоминает гражданам о возможности сообщать по телефону доверия – 8(861) 268-30-37 об обнаружении и незаконной реализации в торговых сетях региона продукции, подпадающей под отдельные специальные экономические меры, а также о возможном ввозе запрещенных товаров.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления