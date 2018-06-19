УФСИН России по Краснодарскому краю сообщает

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18 июня 2018 года в 13-55 часов в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю произошло возгорание деревянной обшивки чердачного помещения клуба.

Возгорание было незамедлительно локализовано и потушено силами ведомственного пожарного расчета ИК-14 и прибывшими пожарными расчетами МЧС г. Краснодара. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов. По факту возгорания проводится служебная проверка.

Источник: УФСИН России по Краснодарскому краю