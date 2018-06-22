Бывшая участница проекта "Дома-2" Анастасия Тарасюк выпала с 19-го этажа

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Экс-участницу скандального реалити-проекта "Дом-2" Анастасию Тарасюк нашли мертвой под окнами дома, передает "Российский Диалог" с отсылкой на Telegram-канал "112".

24-летнюю девушку, которая в 2013 году пробыла на стройке любви 20 дней, обнаружили мертвой под окнами жилищного комплекса "Золотые ключи" в столице России. По полученной информации, Анастасия выпала из окна квартиры, находившейся на 19-м этаже. Предполагается, что Тарасюк решила свести счеты с жизнью. Причиной самоубийства могут быть проблемы в личной жизни. Напоминаем, ранее "Российский Диалог" сообщал о том, что 32-летняя "Мисс Великобритания - 2009" Софи Грейдон найдена мертвой в своем доме.

Источник: https://www.rusdialog.ru/russia/149479_1529676257