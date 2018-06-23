В Геленджике спасли двух мужчин

/Происшествия/

В Архипо-Осиповке спасатели эвакуировали с горы Ежик заблудившегося мужчину, а в Дивноморском оказали помощь утопающему, который не мог самостоятельно выбраться на берег.

В Архипо-Осиповке мужчина, двигаясь в сторону пляжа по горнолесному массиву, забрался на вершину скалы, с которой самостоятельно спуститься уже не смог. Прибыв на место происшествия, геленджикские спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего со скалы высотой 170 м. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Еще одна история спасения произошла в селе Дивноморском. Спасатель муниципального предприятия «Паритет» Филипп Квашин, дежуривший на центральном пляже села, заметил тонущего в море человека. Спасатель быстро сориентировался и вытащил мужчину на берег, как выяснилось позднее, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Дожидаясь приезда скорой помощи, Филипп вместе со своими коллегами оказал мужчине первую медицинскую помощь, так как тот уже находился в бессознательном состоянии.

Обращаемся ко всем жителям и гостям муниципального образования город-курорт Геленджик и призываем быть внимательными и осторожными на отдыхе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик