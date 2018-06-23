Сочинской таможней задержана крупная партия нелегального товара

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Сочинскими таможенниками выявлено около 3 тонн незадекларированной одежды из Турции.

В январе 2018 г. авиарейсом «Ереван – Сочи» в сочинский аэропорт прибыли крупные партии товаров иностранного производства. Согласно поступившей оперативной информации в грузовых отсеках воздушного судна находились товары, возможно ввезённые на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Сочинской таможни на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни была проведена выездная таможенная проверка.

Согласно товаросопроводительным документам товары прибыли двумя коммерческими партиями в адреса лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В наименовании товара было указано - «текстиль». Общий вес груза составил 2795 кг. Внутри грузовых мест находился широкий ассортимент товаров народного потребления: детская одежда, рубашки, джинсы, постельное бельё и т.д. Всего – свыше 700 различных товарных позиций. Страной происхождения продукции согласно имеющейся маркировке на упаковках является Турецкая Республика.

Документы, подтверждающие совершение таможенных операций с данными товарами в таможенный орган представлены не были. При выяснении обстоятельств их ввоза на территорию ЕАЭС были получены сведения об использовании в товаросопроводительных документах реквизитов фирм-однодневок, а также организаций, не являющихся фактическими владельцами (заказчиками) данных товаров иностранного производства. Выявленная партия незадекларированной одежды планировалась для дальнейшей реализации на территории России.

На товар был наложен арест. В результате проверки была выявлена также продукция, маркированная известными брендами. С целью установления законности использования товарных знаков Сочинской таможней были направлены запросы представителям правообладателей. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что данные товарные знаки были нанесены на товары незаконно.

Материалы таможенной проверки были направлены в Сочинскую транспортную прокуратуру. По результатам рассмотрения переданных материалов Сочинской транспортной прокуратурой возбуждено 3 дела об АП по ст. 14.10 КоАП РФ. Выявлено 532 единицы продукции, обладающей признаками контрафактности, следующих товарных знаков: «Nike», «Adidas» и «Billionaire».

По результатам таможенного контроля вышеуказанные товары изъяты.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления