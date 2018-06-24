«Люди падали, кто-то молился»: ураган ударил по Алтаю

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В Барнауле продолжаются работы по устранению последствий мощного шторма, который накрыл столицу Алтайского края вечером в субботу. В Центральном района регионального административного центра введен режим ЧС.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. Кроме того, на реке Обь попал в шторм прогулочный теплоход «Барракуда», на борту которого находились пассажиры. Об этом сообщает Рамблер. По словам свидетеля происшествия, в результате инцидента пострадали несколько человек.

В Центральном района Барнаула — столицы Алтайского края — введен режим чрезвычайной ситуации из-за пронесшегося здесь в субботу 23 июня урагана, сообщается на официальном сайте города.

Такое решение принято в воскресенье 24 июня по итогам оперативного совещания в администрации, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио губернатора края Виктор Томенко.

Работы по устранению последствий прохождения штормового атмосферного фронта велись всю ночь. По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии.

В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. В самом Барнауле подача электричества восстановлена.

Над ликвидацией аварий работают 98 бригад (445 человек, 164 единицы техники, из них от МЧС и УГОЧС и ПБ в Алтайском крае 131 человек и 31 единица техники), на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить в течение воскресенья 24 июня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

Сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами.

Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города, а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.

Больницы Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевая клиническая больница, не будут отключены от водоснабжения. Водоканалом и другими службами города уже организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт работает в штатном режиме. В краевой столице не работает 14 светофоров. Дорожные службы города просят водителей быть внимательными при проезде перекрестков.

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/40168417/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink