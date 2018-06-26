На пляже «Красный штурм» спасатели помогли 29-летней девушке

/Происшествия/

25 июня в 08.20 утра оперативным дежурным ЮРПСО позвонил молодой человек и сообщил, что на пляже «Красный штурм» между каменным насыпями волнореза застряла девушка, своими силами помочь ей выбраться у очевидцев не получается.

Прибыв на место, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС при помощи гидравлического инструмента раздвинули обломки горной породы и достали пострадавшую из-под «каменного завала». На месте находились врачи Скорой, к счастью, медицинская помощь девушке не потребовалась. Туристка получила небольшие ушибы и ссадины.

Как рассказала пострадавшая – 29 летняя жительница г. Рязань, под камни она залезла в поисках крабов, протиснувшись туда всем телом, а обратно вылезти не смогла.

Сотрудники МЧС в очередной раз просят жителей и гостей Сочи быть внимательными и осторожными, отдыхая на пляжах города-курорта, особенно тщательно следить за купающимися и играющими на берегу детьми.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России