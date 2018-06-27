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РЕН ТВ публикует кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Иркутской области

Как стало известно, частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области после отказа двигателя. На борту находились два пилота и пассажир.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. 

Самолет вылетел с аэродрома Нижнеудинска, пролетел около пяти километров, после чего у него отказал двигатель, пилот спланировал и совершил жесткую посадку.По факту аварийной посадки проводится проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. 

РЕН ТВ публикует первые кадры на месте жесткой посадки самолета.

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Категория: Новости / Происшествия

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