РЕН ТВ публикует кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Иркутской области

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Как стало известно, частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области после отказа двигателя. На борту находились два пилота и пассажир.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Самолет вылетел с аэродрома Нижнеудинска, пролетел около пяти километров, после чего у него отказал двигатель, пилот спланировал и совершил жесткую посадку.По факту аварийной посадки проводится проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

РЕН ТВ публикует первые кадры на месте жесткой посадки самолета.