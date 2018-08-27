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Команда города-курорта выиграла один из самых престижных трофеев любительского футбола Кубани. В решающем матче спартаковцы встретились с командой «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской. Игра прошла на выезде, в городе Абинске.

К этому чемпионству геленджикский «Спартак» шёл долгие годы. Шесть лет спартаковцы не одерживали побед на краевых первенствах, поэтому в финале команде нужна была не только слаженная уверенная игра, но и поддержка болельщиков.

Специально для этого администрацией Геленджика был организован на игру бесплатный трансфер. Более 300 человек с флагами, дуделками и кричалками заняли один из секторов стадиона «Виктория» города Абинск.

На трибунах присутствовали глава Геленджика Виктор Хрестин, а также учредители футбольного клуба «Спартак». С первых минут команды начали атаковать ворота друг друга, но ни «Спартаку», ни «Кубань-Холдингу» не удалось в течение основного времени реализовать опасные моменты.

Судьба Кубка решилась во второй 15-минутке добавленного времени: единственный год в напряженной игре забил спартаковец Дмитрий Долгов. Сразу после завершения игры «Спартак» с победой поздравил мэр курорта Виктор Хрестин. Он поблагодарил команду за хорошую игру и достигнутые результаты.

- Это действительно исторический момент для геленджикского футбола. Мы впервые в истории выиграли Кубок Краснодарского края по футболу. Я очень раз за ребят, они этого заслужили. Отдельное спасибо тренерскому штабу команды, которые сплотили весь состав геленджикского «Спартака». Самое главное, что команда состоит исключительно из местных спортсменов, и нашему подрастающему поколению футболистов есть на кого равняться, - сказал он.

Привел команду к победе главный тренер «Спартака» Анастас Константиниди.

- Испытываю неповторимые эмоции! Я об этом мечтал! Хочу заверить всех, что мы будем тренироваться еще больше, для того, чтобы эта победа стала началом новых больших достижений геленджикского «Спартака».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик