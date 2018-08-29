Девушка с железным характером

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Луиза Орец, тренирующаяся в спортивной школе «Фортуна» Геленджика, готовится к первенству Европы по боксу среди юношей и девушек.

В бокс спортсменка пришла около двух лет назад из другого вида спорта и почти сразу же начала выигрывать медали. Сначала – на первенстве Южного федерального округа, затем, зимой этого года, Луиза стала лучшей на дебютном для себя первенстве России, а на минувшей неделе выиграла серебро международного турнира по боксу «2-й Кубок Наций», который прошел в сербском городе Врбас. В финале россиянка проиграла спортсменке из Индии, но, по словам самой Луизы, – это хороший опыт перед предстоящими соревнованиями.

- Пришла заниматься этим видом спорта, просто чтобы быть физически крепкой и здоровой. На одной из тренировок со мной отказался спарринговаться мальчик. Сказал, что сильно бью. Вот тогда на меня обратил внимание тренер, и я стала тренироваться больше. Это принесло свои плоды: отобралась на первенство России и выиграла там золото. Теперь, конечно, хочется большего, бокс стал делом всей моей жизни.

Свою спортивную карьеру Луиза начала в Волгограде, но два месяца назад, уже в статусе «первого номера» сборной России, переехала вместе с родителями в Геленджик, и теперь тренируется у Виталия Глазкова.

- Очень перспективная девушка, с большим потенциалом. Самое главное - у неё есть желание тренироваться и побеждать, - говорит о спортсменке тренер.

Секрет успеха Луизы – в упорном труде. Тренируется спортсменка 6 дней в неделю по несколько часов утром и вечером. Сейчас спортивный тандем тренера и ученика готовится к выступлению на Чемпионате Европы, который пройдет в середине октября.

Завтра Луиза уезжает на первые перед европейским первенством двухнедельные сборы по физической подготовке в Парамоново под руководством тренеров Федерации бокса России. Чуть позже, после небольшого перерыва, там же запланированы еще одни сборы, на которых больше времени будет уделяться технико-тактической подготовке.

Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек пройдет в Анапе с 8 по 17 октября.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик