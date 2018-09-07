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Олимп Кубок России. Все матчи 1/16 финала, кроме четырех, пройдут 26 сентября
Определились даты проведения матчей 1/16 финала Олимп Кубка России.
Точное время начала будет определено позже.
25 сентября
«Нефтехимик» – «Урал»
26 сентября
«Балтика» – «Локомотив»
«Черноморец» – «Спартак»
«Динамо» Барнаул – «Оренбург»
«Волгарь» – «Зенит»
«Чайка» – «Анжи»
«Сызрань-2003» – «Ростов»
«Химки» – «Рубин»
СКА Хабаровск – «Ахмат»
«Нижний Новгород» – «Уфа»
«Торпедо» – «Динамо»
«Луки-Энергия» – «Енисей»
«Сахалин» – «Арсенал» Тула
27 сентября
«Авангард» – «Краснодар»
«Тамбов» – «Крылья Советов»
10 октября
«Тюмень» – ЦСКА
Источник: https://www.sports.ru/football/1066764448.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм