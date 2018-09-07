Олимп Кубок России. Все матчи 1/16 финала, кроме четырех, пройдут 26 сентября

/Спорт и туризм/

Определились даты проведения матчей 1/16 финала Олимп Кубка России.

Точное время начала будет определено позже.

25 сентября

«Нефтехимик» – «Урал»

26 сентября

«Балтика» – «Локомотив»

«Черноморец» – «Спартак»

«Динамо» Барнаул – «Оренбург»

«Волгарь» – «Зенит»

«Чайка» – «Анжи»

«Сызрань-2003» – «Ростов»

«Химки» – «Рубин»

СКА Хабаровск – «Ахмат»

«Нижний Новгород» – «Уфа»

«Торпедо» – «Динамо»

«Луки-Энергия» – «Енисей»

«Сахалин» – «Арсенал» Тула

27 сентября

«Авангард» – «Краснодар»

«Тамбов» – «Крылья Советов»

10 октября

«Тюмень» – ЦСКА

Источник: https://www.sports.ru/football/1066764448.html?ext=subscribe