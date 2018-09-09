Станислав Черчесов: «Мы не сборная Москвы. Хочется, чтобы нас и в других городах видели»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда должна играть не только в Москве, но и в других городах страны.

«Так как мы не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас и в других городах видели. Слава Богу, у нас есть инфраструктура. И Ростов был выбран также из соображений логистики. Мы играли в Трабзоне, откуда до Ростова лететь час.

Здесь стадион великолепный, болельщики, поэтому мы с удовольствием здесь играем.

Понятно, что чемпионат мира только прошел, мы бы хотели показать себя в других городах. Другое дело, что у нас есть [в Москве] стадион – это наша Мекка футбольная.

Дождемся жеребьевки чемпионата Европы, тогда точно будем понимать, с кем играем, где играем и когда играем. От этого будем исходить. И в «Лужниках» будем играть. Но сегодня мы играем на тех стадионах, где проходили матчи чемпионата мира», – заявил Черчесов.

Сборная России проведет в Ростове-на-Дону товарищеский матч с командой Чехии.

Источник: https://www.sports.ru/football/1066814996.html?ext=subscribe