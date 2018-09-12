«Военно-морская академия» в г. Калининграде победили в двадцатом юбилейном турнире по гребле на ялах «Миля Витязя»

/Спорт и туризм/

На базе музея Мирового океана в Калининграде состоялся большой водный праздник – фестиваль исторических судов «Водная ассамблея». В завершении праздника всех присутствующих ждала традиционная гребная регата «Миля Витязя». В этом году турнир по гребле на шлюпках проводился в 20-й раз.

Всего в гребных заездах на шестивесельных ялах соревновались 15 команд из Калининградской области, которые после старта преодолевали дистанцию в одну морскую милю вдоль русла реки Преголь.

От филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде в состязании приняли участие три команды: одна женская и две мужских.

Женская команда уверено вышла в финал и завоевала 3-е место. Обе мужские команды являлись безоговорочными лидерами состязаний. Между ними и развернулась главная борьба, которая для зрителей стала самой зрелищной и захватывающей. С небольшим преимуществом победила команда «БВМИ-2», второе место завоевала команда «БВМИ-1».

По итогам соревнований команды были награждены ценными подарками и традиционным морским блюдом – жареным поросенком.

Традиционное участие команд филиала в данных соревнованиях, а также победы в них популяризирует воинскую службу, военно-морские учебные заведения и воинские коллективы среди граждан Калининградской области.

Источник: пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту