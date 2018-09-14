Владимир Синяговский: Пусть победит сильнейший...

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8 сентября в спортивном комплексе поселке Афипский прошел очередной этап открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся по инициативе общественной организации Краснодарского края «Мир без границ». Северский район принимал у себя пятый этап спартакиады – по бадминтону.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился депутат Государственной Думы, лидер общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» - Владимир Синяговский, который отметил важность подобных мероприятий и поблагодарил Северский район за организацию и тёплый прием гостей.

Глава Северского района Адам Джарим и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Агафонов также приехали поприветствовать участников соревнований и пожелать им здоровья и спортивных успехов.

В соревнованиях участвовали 70 спортсменов из 11 муниципальных образований (г. Анапа, г. Геленджик, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Новороссийск, Славянский район, Крымский район, Северский район, Гулькевичский район, Староминский района, Туапсинский район), которые разыграли 8 комплектов наград.

Победителями соревнований стали: Лебедева Елена (Северский район), Лола Ирина (Северский район), Куприй Дарья (Северский район), Лисицин Анатолий (Гулькевичский район), Ткачёв Владимир (Гулькевичский район), Ильичёв Сергей (Северский район), Чабаненко Артём (Крымский район), Чумаченко Валентина (Северский район).

В этом году пройдут еще 2 этапа спартакиады – по настольному теннису в октябре в Славянском районе и по пауэрлифтингу в ноябре в Крымском районе.