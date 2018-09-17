В российской военной базе в Абхазии военнослужащие соревнуется за звание лучшего спортивного подразделения

/Спорт и туризм/

На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках проведения культурно-массовых мероприятий выходного дня стартовала спартакиада на лучшее спортивное подразделение соединения.

В программу соревнований включены более 20 физкультурных элементов - футбольные и волейбольные игры, состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, а также турнир по шахматам.

Кроме того, подразделения совершат марш-бросок на 5 км по побережью Черного моря с последующим выполнением упражнений по метанию гранат на дальность и подтягиванию на перекладине.

В завершении спортивных мероприятий подразделениям и отдельным военнослужащим, занявшим призовые места, от командования соединения будут вручены кубки военной базы, грамоты и подарки.

В спортиграх принимают участие около 1 тыс. военнослужащих различных подразделений базы, в том числе разведчики, танкисты, артиллеристы и связисты.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа