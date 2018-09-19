Финал X Международных игр «Спорт поколений» соберет в Сочи 400 спортсменов-железнодорожников

/Спорт и туризм/

Юбилейный финал Международных игр «Спорт поколений-2018» пройдет 20-22 сентября на стадионе «Юг спорт» и площадке трамплинного комплекса Русские горки» в Сочи.

В этом году этому проекту Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей исполняется 10 лет. Причем в четвертый раз финал соревнований пройдет в Сочи.

Проект реализуется при поддержке компании ОАО «РЖД», РФСО «Локомотив», НПФ «Благосостояние», НПФ «Будущее» и банка ВТБ. Основным партнером профсоюза в организации игр выступает некоммерческое партнерство «Город детства».

В этом году соревнования посвящены 15-летию открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

В финале «Спорта поколений-2018» примут участие команды-победители отборочных этапов, которые с марта по сентябрь проходили во всех регионах России, где пролегает железная дорога.

На поле сочинских стадионов за три дня финальных соревнований выйдут 26 команд: 17 команд от железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен», команды аппарата ОАО «РЖД», железнодорожных предприятий Москвы (МОСЖЕЛТРАНС), сборная работников аппарата ОАО «РЖД», сборные железнодорожников Белоруссии, Казахстана и Латвии, сборная Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, в которую входят представители Грузинской железной дороги и две команды, сформированные из участников первого Фестиваля молодежи РОСПРОФЖЕЛ, проходящего в эти дни в Сочи.

В общей сложности в состязаниях примут участие около 400 спортсменов- железнодорожников.

20 сентября на стадионе «Юг спорт» состоятся соревнования первого этапа отборочного тура (выполнение требований ФСК «От массовости – к мастерству!»). На следующий день здесь же пройдет второй отборочный тур (командное многоборье). Заключительный тур (командная комбинированная эстафета) состоится на стадионе трамплинного комплекса «Русские горки» 22 сентября. Его торжественное открытие запланировано на 11:00 часов.

Вечером 22 сентября участников финала ждут концертная программа и увлекательный творческий конкурс «Мы выбираем СПОРТ!».

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги