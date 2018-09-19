В Ростове-на-Дону стартует IX Всероссийский турнир по комплексному единоборству

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23 сентября в 13.00 в Ростове-на-Дону в легкоатлетическом манеже ДГТУ (пл. Гагарина, д. 1), состоится торжественное открытие IX Всероссийского турнира по комплексному единоборству среди сотрудников силовых структур, посвященного памяти бывшего командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева

За переходящий кубок турнира будут бороться мастера единоборств из спецподразделений российских силовых структур: Минобороны, ФСБ, ФССП, Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД.

В боевых схватках примут участие мужчины и женщины старше 18 лет и имеющие специальную подготовку не ниже первого разряда.

Организаторами турнира выступают командование Южного военного округа, а также фонд патриотического воспитания молодёжи имени Геннадия Трошева.

Вход на турнир для зрителей и журналистов свободный.

Геннадий Николаевич трагически погиб 14 сентября 2008 года в результате катастрофы пассажирского самолёта Boeing-737, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот-Норд» и следовавшего из Москвы в Пермь.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа