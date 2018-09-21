Глава профсоюза футболистов: «За последние годы Россия потеряла 40% профессиональных клубов»

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о ситуации с клубами в России.

– И что ОПСФ делает, узнав о конфликте?

– Зависит от ситуации. В любом случае стараемся наладить диалог с руководством клуба и, если надо, с его учредителями. Необходимо понять, все ли упирается в деньги, есть ли риск, что финансирование этого клуба прекратится вообще?

К сожалению, часто в подобных конфликтах руководитель клуба не считает нужным даже информировать игроков о том, что происходит. «Денег нет, но вы держитесь. Мы договоримся сейчас, губернатор поддержит, все выплатим», – примерно так.

Когда ситуация уже неразрешимая, мы обращаемся в трудовую инспекцию, помогаем футболистам подать документы в Палату по разрешению споров РФС или в суд. В крайних случаях инициируем дела о банкротстве, как сейчас в случае с .

Сейчас мы хотим получить право накладывать запрет на выдачу лицензий тем клубам, у которых есть долги перед футболистами на момент ее получения. Причем сделать это в такой форме, чтобы бумаги, которые клубы зачастую предоставляют в комиссию по лицензированию, где написано про согласие футболистов на рассрочку, комиссией не принимались. На наш взгляд, это снимет сразу массу проблем, и таких историй, когда клуб может вынужденно сняться с чемпионата из-за накопившихся долгов, у нас уже не будет.

– То есть с «Анжи» все совсем печально?

– У него были долги и остаются. Но мы надеемся, что ситуация там выправится. Очень не хотелось бы, чтобы «Анжи» повторил путь «Алании». При предложенной нами модели лицензирования они не были бы допущены к сезону. И тоже. Акционерам пришлось бы думать: планируют ли они сохранять клуб или нет.

По моим подсчетам, за последние годы мы потеряли порядка 40% профессиональных клубов. И эта тема гораздо серьезнее, чем, скажем, рассуждения о лимите на легионеров. Для профсоюза каждый закрывшийся клуб – это потеря рабочих мест. Молодым футболистам сейчас банально негде играть, конкуренция за рабочие места возрастает, ситуация достаточно тяжелая, – сказал Зотов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1067128142.html?ext=subscribe