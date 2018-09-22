Новороссийск вошел в первую пятерку городов для патриотического туризма

Города-герои Севастополь и Санкт-Петербург и город воинской славы Владивосток признаны самыми востребованными городами для военно-патриотического туризма россиян.

По результатам опроса Tvil.ru , Севастополь набрал 35% всех голосов туристов, Санкт-Петербург - 30% голосов и Владивосток - 11%.

В первой пятерке военно-патриотического туризма также город-герой Новороссийск и город воинской славы Феодосия, набравшие по 8% голосов туристов.