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Новороссийск вошел в первую пятерку городов для патриотического туризма
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города-герои и города воинской славы России хотят поехать туристы.
Рейтинг представлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В пятницу, 21 сентября, отмечается День воинской славы России.
Города-герои Севастополь и Санкт-Петербург и город воинской славы Владивосток признаны самыми востребованными городами для военно-патриотического туризма россиян.
По результатам опроса Tvil.ru, Севастополь набрал 35% всех голосов туристов, Санкт-Петербург - 30% голосов и Владивосток - 11%.
В первой пятерке военно-патриотического туризма также город-герой Новороссийск и город воинской славы Феодосия, набравшие по 8% голосов туристов.
Tvil.ru - это ведущий российский сайт бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха.
Источник: https://tvil.ru/blog/popularnye-napravlenia/goroda-rossii-populyarnye-dlya-voenno-patrioticheskogo-turizma
Категория: Новости / Спорт и туризм