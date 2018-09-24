Волевая победа в Нальчике!

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Волею календаря новороссийскому "Черноморцу" выпало сыграть два матча подряд с командами под названием "Спартак".

Про кубковую встречу с московским "Спартаком", которая пройдет на стадионе "Центральный" 26-го сентября знает, чуть ли не весь город. Билеты на эту игру закончились за три дня, и на стадионе ожидается аншлаг. А вот про матч в Нальчике в рамках первенства второго дивизиона интересуются в основном самые преданные болельщики. После поражения в домашнем матче от астраханского "Волгаря", запомнившегося отвратительным судейством арбитра из Кисловодска Сергея Смирнова, "Черноморец" отправился на один из самых сложных выездов. В российской истории наша команда выигрывала в Нальчике лишь однажды, в далеком 2002-ом году, когда "Черноморец" выходил из первого дивизиона в премьер-лигу. Начало игры в столице Кабардино-Балкарии было ровным, и тем неожиданнее, случился пенальти в ворота Максима Швагирева. Капитан нальчан Амир Бажев открыл счет в матче. В первом тайме игра у нашей команды не получалась, но на последней минуте Сергей Гаранжа, ворвался в штрафную хозяев и пробил в дальнюю "девятку", 1:1. Во втором тайме игра пошла поживее, появились моменты и первым свой шанс использовал "Черноморец". Сергей Гаранжа отличным пасом вразрез вывел один на один Илью Стефановича и нападающий не промахнулся, 1:2. Нальчане побежали отыгрываться, но гости играли уверенно, а на второй добавленной минуте и вовсе успокоили игру. Илья Захаров оказался расторопнее защитника и вратаря "Спартака" и отправил третий мяч в ворота нальчан, 1:3 - волевая победа "Черноморца". Теперь нашей команде предстоит ответственный поединок с одним из лидеров российского футбола московским "Спартаком". 26-го сентября в 18:30 "Черноморец" ждет своих болельщиков на стадионе "Центральный" и призывает приходить заблаговременно, во-избежании трудностей с проходом на трибуны.