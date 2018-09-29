Гран-при России. 1-я практика. Феттель – первый, Ферстаппен – второй, Хэмилтон – третий, Маркелов – 15-й, Сироткин – 18-й
Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
28 сентября 2018 года
1-я практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.34,488 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,050 (22)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,330 (23)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,511 (28)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,036 (11)
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,175 (24)
7. Кими Райкконен («Феррари») +1,208 (19)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,708 (21)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,786 (18)
10. Антонио Джовинацци («Заубер») +2,224 (22)
11. Ромен Грожан («Хаас») +2,328 (23)
12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,456 (25)
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,534 (25)
14. Шарль Леклер («Заубер») +2,566 (24)
15. Артем Маркелов («Рено») +2,695 (22)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,699 (27)
17. Николя Латифи («Форс-Индия») +2,718 (24)
18. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,737 (25)
19. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,456 (28)
20. Ланс Стролл («Уильямс») +4,649 (13)
Источник: https://www.sports.ru/automoto/1067228038.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм