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Карасев назначен на матч ЛЧ «Ювентус» – «Янг Бойз»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз».

Помогать 39-летнему рефери будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Судьи за воротами – Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный арбитр – Антон Аверьянов.

Матч «Ювентус» – «Янг Бойз» пройдет во вторник, 2 октября. Начало – в 19.55 по московскому времени.

Источник: https://www.sports.ru/football/1067366619.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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