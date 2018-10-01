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Карасев назначен на матч ЛЧ «Ювентус» – «Янг Бойз»
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Янг Бойз».
Помогать 39-летнему рефери будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Судьи за воротами – Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный арбитр – Антон Аверьянов.
Матч «Ювентус» – «Янг Бойз» пройдет во вторник, 2 октября. Начало – в 19.55 по московскому времени.
Источник: https://www.sports.ru/football/1067366619.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм