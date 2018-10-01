Упущенная победа в Ростове-на-Дону

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После эпичного кубкового матча с московским «Спартаком», который собрал аншлаг на новороссийском стадионе «Центральный», «Черноморец» отправился в гости в Ростов-на-Дону к своему стародавнему сопернику.

С самого начала матча преимуществом завладела наша команда, СКА только отбивался. Итогом этого перевеса стал красивый гол Манвела Агароняна, который послал мяч в «девятку» ворот Александра Афанасьева на 21-ой минуте. Армейцы немного активизировались, но в первом тайме ничего серьезного противопоставить новороссийцам так и не смогли. Зато начало второго тайма осталось полностью за хозяевами. Оборона «Черноморца» допустила ошибку уже на 52-ой минуте встречи и счет сравнялся. Благо, гости сумели тут же снова выйти вперед. Илья Стефанович со второй попытки после углового затолкал мяч в ворота СКА и бело-синие повели 2:1. В концовке матча «Черноморец», проводивший третий матч за девять дней, в отличие от отдыхавшего от кубковых игр соперника, подустал. Тем не менее, наша команда могла в добавленное время сделать разницу в счете больше, чем в один мяч. Александр Афанасьев справился с ударом Сергея Гаранжи. Расплата за нереализованный момент наступила на последней минуте матча. Михаил Борисов выиграл верховую борьбу в нашей штрафной и переправил мяч в сетку ворот мимо Максима Швагирева, 2:2. Обидная ничья и одно очко вместо трех заработал «Черноморец» в Ростове-на-Дону. Следующая игра состоится на стадионе «Центральный» в Новороссийске 5-го октября. Начало матча с назрановским «Ангуштом» в 18:00.