В Краснодаре состоялся чемпионат по рукопашному бою, посвященный 100-летию со дня образования службы уголовного розыска

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В соревнованиях приняли участие более 500 молодых спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет из 35 спортивных команд Кубани и регионов России.

В спортивном комплексе «Олимп» г. Краснодара состоялся чемпионат по рукопашному бою, приуроченный к 100-летию службы уголовного розыска Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие более 500 молодых спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет из 35 спортивных команд Краснодарского края и регионов России.

Организаторами чемпионата выступили Краснодарская региональная организация «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» совместно с администрацией и общественными объединениями города.

На торжественной церемонии открытия чемпионата присутствовали заслуженные мастера спорта, чемпионы Мира и Олимпийских Игр, ветераны и руководство службы уголовного розыска Кубани.

Обращаясь к собравшимся начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Олег Гусаков отметил, что проведение данного чемпионата и участие в нем, несомненно, способствует развитию физически сильной и здоровой духом личности, дальнейшему совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи.

В честь юбилея службы уголовного розыска для участников турнира с тематической программой выступили, самые юные воспитанники спортивных школ города и сотрудники культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По итогам двух соревновательных дней победители и призеры турнира получили дипломы и памятные подарки из рук заслуженных сотрудников и ветеранов службы уголовного розыска края.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю