Прошли соревнования по армрестлингу среди осужденных

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Соревнования по армрестлингу среди осужденных ИК-9 проходили в спортивном клубе колонии имени святителя Николая Японского и были организованы при поддержке Свято-Екатерининский кафедральный собора г. Краснодара.

Перед началом соревнований приглашенные тренеры наглядно показали осужденным правила ведения борьбы на руках.

Состязания проходили в трех весовых категориях - до 65 килограммов, до 80 килограммов и свыше 80 килограммов. Победителям вручили грамоты и призы.

Важной частью спортивного праздника стал мастер-класс для осужденных с ограниченными возможностями здоровья. Для них продемонстрировали выполнение одного из базовых упражнений силового спорта для инвалидов – жим лежа.

Силовой городок с профессиональными уличными тренажерами, тяжелоатлетическими помостами, гантелями и штангами был построен в ИК-9 в рамках реализации грантового проекта «Спорт для заключенных». Занятия с осужденными на регулярной основе проводят тренеры по пауэрлифтингу, армрестлингу и гиревому спорту, среди них есть мастера спорта международного класса и многократные чемпионы мира.

Всего в спортивном клубе колонии занимаются около 500 осужденных, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК