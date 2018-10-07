Новую спортивную площадку открыли в Краснодаре

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Почетными гостями церемонии открытия новой спортивной площадки в Краснодаре, построенной в рамках проекта «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае», реализуемого Благотворительным фондом «Доступный спорт», стали знаменитые российские спортсмены – чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

Современная площадка построена и оснащена воротами для мини-футбола и баскетбольными кольцами внутри жилого комплекса по ул. имени Герцена, 194/2.

Знаменитые спортсмены наградили победителей и призеров соревнования по стритболу среди дворовых команд. За медали «Кубка открытия» боролись школьники из Краснодара и станицы Елизаветинской. Турнир прошел по направлению «Дворовый тренер» в двух возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет. Первое место заняли команды «Урожай» и «Красные партизаны», представляющие школу №75 станицы Елизаветинской.

Депутат Госдумы РФ, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог: «Открывая новую площадку, мы не говорим о спорте высших достижений, мы говорим о здоровье нации, прежде всего. Дворовый, детский, массовый спорт должен развиваться. И наша задача этому содействовать. Помимо нашего региона, во всех городах желательно делать такие площадки, чтобы ребята со дворов близлежащих домов могли позволить приходить и тренироваться.

Президент Благотворительного фонда «Доступный спорт» Максим Осадник: «Нам важно было не просто презентовать площадку, но и провести на ней первые соревнования. Надеемся, что наш «Кубок открытия» по стритболу станет хорошим стартом для будущих турниров. При поддержке на новой площадке планируется проведение самых разных спортивных акций в рамках федеральных и региональных проектов — «Школьный спорт», «Чемпионы – детям», «Спортивная территория».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России