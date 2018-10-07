Куда отправятся школьники в осенние каникулы?

/Спорт и туризм/

Сервис путешествий Туту.ру составил список городов, где школьники проведут осенние каникулы. Дети, которые учатся по четвертям, будут отдыхать с 28 октября до 6 ноября. А те, кто занимается по семестрам, — с 8 по 14 октября и с 19 по 25 ноября.

Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты на эти периоды, где в заказе был хотя бы один ребенок школьного возраста от 7 до 17 лет. Получился рейтинг популярных направлений по России и за границу.

Топ 10 популярных направлений по России у школьников, которые учатся по триместрам (даты путешествий с 5 по 15 октября):

Направление Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена, туда-обратно, 2017 Цена, туда-обратно, 2018 Разница цен, % Москва — Сочи 1 1 21,1% 21,0% 6635 7566 +14% Москва — Симферополь 2 2 12,4% 7,4% 7448 8897 +19% Москва — Краснодар 6 3 2,8% 5,2% 6823 5518 -19% Москва — МинВоды 3 4 4,1% 4,7% 5453 6273 +15% Москва — Калининград 8 5 1,6% 3,1% 8163 7163 -12% Москва — Анапа 4 6 3,1% 1,9% 8485 8973 +6% Москва — Ростов-на-Дону 5 7 3,1% 1,8% 5305 4940 -7% Москва — Екатеринбург 11 8 1,3% 1,7% 6210 7499 +21% Москва — Петербург 16 9 1,0% 1,3% 4799 4430 -8% Петербург — Самара 10 10 1,3% 1,1% 8960 11185 +25%

Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти школьные каникулы: Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Анапа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Самару. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым были популярны и в прошлые осенние каникулы.

Почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Краснодар из Москвы (с 2,8% до 5,2%) и Калининград (1,6% до 3,1%). Наоборот, снижается пассажиропоток из столицы России в Крым (но Симферополь все равно на втором месте), в Анапу и Ростов-на-Дону.

Перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Волгоград в этом году не вошли в десятку популярных направлений, а в прошлом году были на 7 и 9 позиции.

Дешевле слетать получится из Москвы в Краснодар (-19%) и Калининград (-12%). А самым подорожавшим направлением десятки стал рейс Петербург — Самара (+25%).

Источник: отдел по связям с общественностью сервис путешествий Tutu.ru