Куда отправятся школьники в осенние каникулы?
Сервис путешествий Туту.ру составил список городов, где школьники проведут осенние каникулы. Дети, которые учатся по четвертям, будут отдыхать с 28 октября до 6 ноября. А те, кто занимается по семестрам, — с 8 по 14 октября и с 19 по 25 ноября.
Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты на эти периоды, где в заказе был хотя бы один ребенок школьного возраста от 7 до 17 лет. Получился рейтинг популярных направлений по России и за границу.
Топ 10 популярных направлений по России у школьников, которые учатся по триместрам (даты путешествий с 5 по 15 октября):
|
|
Направление
|
Рейтинг, 2017
|
Рейтинг, 2018
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Цена, туда-обратно, 2017
|
Цена, туда-обратно, 2018
|
Разница цен, %
|
Москва — Сочи
|
1
|
1
|
21,1%
|
21,0%
|
6635
|
7566
|
+14%
|
Москва — Симферополь
|
2
|
2
|
12,4%
|
7,4%
|
7448
|
8897
|
+19%
|
Москва — Краснодар
|
6
|
3
|
2,8%
|
5,2%
|
6823
|
5518
|
-19%
|
Москва — МинВоды
|
3
|
4
|
4,1%
|
4,7%
|
5453
|
6273
|
+15%
|
Москва — Калининград
|
8
|
5
|
1,6%
|
3,1%
|
8163
|
7163
|
-12%
|
Москва — Анапа
|
4
|
6
|
3,1%
|
1,9%
|
8485
|
8973
|
+6%
|
Москва — Ростов-на-Дону
|
5
|
7
|
3,1%
|
1,8%
|
5305
|
4940
|
-7%
|
Москва — Екатеринбург
|
11
|
8
|
1,3%
|
1,7%
|
6210
|
7499
|
+21%
|
Москва — Петербург
|
16
|
9
|
1,0%
|
1,3%
|
4799
|
4430
|
-8%
|
Петербург — Самара
|
10
|
10
|
1,3%
|
1,1%
|
8960
|
11185
|
+25%
Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти школьные каникулы: Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Анапа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Самару. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым были популярны и в прошлые осенние каникулы.
Почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Краснодар из Москвы (с 2,8% до 5,2%) и Калининград (1,6% до 3,1%). Наоборот, снижается пассажиропоток из столицы России в Крым (но Симферополь все равно на втором месте), в Анапу и Ростов-на-Дону.
Перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Волгоград в этом году не вошли в десятку популярных направлений, а в прошлом году были на 7 и 9 позиции.
Дешевле слетать получится из Москвы в Краснодар (-19%) и Калининград (-12%). А самым подорожавшим направлением десятки стал рейс Петербург — Самара (+25%).
Источник: отдел по связям с общественностью сервис путешествий Tutu.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм