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Куда отправятся школьники в осенние каникулы?

Сервис путешествий Туту.ру составил список городов, где школьники проведут осенние каникулы. Дети, которые учатся по четвертям, будут отдыхать с 28 октября до 6 ноября. А те, кто занимается по семестрам, — с 8 по 14 октября и с 19 по 25 ноября.

Специалисты сервиса проанализировали все оформленные авиабилеты на эти периоды, где в заказе был хотя бы один ребенок школьного возраста от 7 до 17 лет. Получился рейтинг популярных направлений по России и за границу.

Топ 10 популярных направлений по России у школьников, которые учатся по триместрам (даты путешествий с 5 по 15 октября):

 

 

 

Направление

Рейтинг, 2017

Рейтинг, 2018

Доля, 2017

Доля, 2018

Цена, туда-обратно, 2017

Цена, туда-обратно, 2018

Разница цен, %

Москва — Сочи

1

1

21,1%

21,0%

6635

7566

+14%

Москва — Симферополь

2

2

12,4%

7,4%

7448

8897

+19%

Москва — Краснодар

6

3

2,8%

5,2%

6823

5518

-19%

Москва — МинВоды

3

4

4,1%

4,7%

5453

6273

+15%

Москва — Калининград

8

5

1,6%

3,1%

8163

7163

-12%

Москва — Анапа

4

6

3,1%

1,9%

8485

8973

+6%

Москва — Ростов-на-Дону

5

7

3,1%

1,8%

5305

4940

-7%

Москва — Екатеринбург

11

8

1,3%

1,7%

6210

7499

+21%

Москва — Петербург

16

9

1,0%

1,3%

4799

4430

-8%

Петербург — Самара

10

10

1,3%

1,1%

8960

11185

+25%
                 

 

Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти школьные каникулы: Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Анапа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Самару. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым были популярны и в прошлые осенние каникулы.

Почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Краснодар из Москвы (с 2,8% до 5,2%) и Калининград (1,6% до 3,1%). Наоборот, снижается пассажиропоток из столицы России в Крым (но Симферополь все равно на втором месте), в Анапу и Ростов-на-Дону.

Перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Волгоград в этом году не вошли в десятку популярных направлений, а в прошлом году были на 7 и 9 позиции.

Дешевле слетать получится из Москвы в Краснодар (-19%) и Калининград (-12%). А самым подорожавшим направлением десятки стал рейс Петербург — Самара (+25%).

Источник: отдел по связям с общественностью сервис путешествий Tutu.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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