"Черноморец" обыграл дома "Ангушт"

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"Ангушт" до матча с "Черноморцем" проиграл лишь два матча в сезоне. К тому же ингушская оборона третья в группе "Юг" по силе.

Команда из Назрани пропустила перед матчем с "Черноморцем" только семь мячей. В итоге новороссийцам тоже не удалось забить соперникам много голов, но начало матча вселяло уверенность в сердца болельщиков на очередной крупный счет в матче. "Черноморец" минут двадцать давил гостей так, что они даже не помышляли об атаках. Илья Стефанович дважды бил головой, но оба раза точно в руки Хазбулату Хамхоеву. Уже на 8-ой минуте хозяева открыли счет в матче. Анатолий Пуляев подал в штрафную, никто до мяча не дотянулся, и он, ударившись об газон, залетел в дальний верхний угол ворот, 1:0. Забив гол, новороссийцы не успокоились и продолжили осаду ворот "Ангушта". Гости сумели прийти в себя лишь к середине первого тайма, когда удачно выбежали в контратаку. Дени Далиев пробил из-за пределов штрафной, и удар вышел весьма коварным. Азамат Шогенов мяч отбил. Ничего более серьезного наша команда "Ангушту" в первом тайме сделать не позволила. Впрочем, и у ворот Хазбулата Хамхоева опасности практически не возникало. В перерыве Кубок победителей и медали были вручены ребятам из "Черноморца" 2003-го года рождения, который выиграли первенство Краснодарского края среди юношей 2003-04-го годов рождения в первой лиге. Вторую половину матча гости начали значительно активнее, несколько раз били по воротам, заработали пару штрафных. "Черноморец" без ответа не оставался, но каждый раз нашей команде не хватало завершающего паса. После серии замен "Черноморец" наконец стал создавать опасные моменты. Гости всеми силами пошли вперед и стали пропускать опасные контратаки. Сергей Обивалин чуть не вывел Дато Черткоева один на один, Илья Захаров выскочил на рандеву с Хазбулатом Хамхоевым, голкипер гостей оказался на высоте, отбив мяч. Уже в добавленное судьей время дважды мог отличиться Сергей Обивалин, но оба раза, оказавшись перед воротами гостей, попал в штангу. Один раз в правую, второй в левую. "Черноморец" выиграл с минимальным счетом 1:0, записав на свой счет три очка. Следующую игру наша команда проведет в гостях 10-го октября в поселке Прогресс с местным "Биологом". Начало встречи в два часа дня.