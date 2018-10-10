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День рыбака

Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю с семьями, ветераны УИС провели на территории загородной базы отдыха «Дубрава» культурно-оздоровительное мероприятие «День рыбака».

Перед началом мероприятия  начальник ИК-9 Андрей Короленко довел до участников порядок и условия проведения соревнований, напомнил о мерах безопасности на воде и пожелал всем рыбакам удачи и хорошего улова.

По итогам соревнований  призовые места распределили члены специально отобранного жюри.

Самыми удачливыми рыбаками, получившими призовое место,  оказались члены  команды  «Морской отряд», состоявшей из представителей отдела по воспитательной работе с осужденными, отдела социальной защиты осужденных, психологической лаборатории и отдела кадров.

2-е  место заняла команда «Золотая рыбка», в которой участвовали  представители  отдела охраны и организационно-аналитического отдела.

3-е место завоевала команда «Рыбаки – разбойники», куда входили сотрудники отдела безопасности, канцелярии, отдела специального учета и пожарной части.

После соревнований для всех участников организовали полевую кухню с ароматной ухой и горячим чаем.

Организация совместного активного отдыха сотрудников учреждения, членов их семей и ветеранов сплачивает коллектив, способствует укреплению семей, прививает подрастающему поколению навыки ведения здорового образа жизни.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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