День рыбака
Сотрудники ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю с семьями, ветераны УИС провели на территории загородной базы отдыха «Дубрава» культурно-оздоровительное мероприятие «День рыбака».
Перед началом мероприятия начальник ИК-9 Андрей Короленко довел до участников порядок и условия проведения соревнований, напомнил о мерах безопасности на воде и пожелал всем рыбакам удачи и хорошего улова.
По итогам соревнований призовые места распределили члены специально отобранного жюри.
Самыми удачливыми рыбаками, получившими призовое место, оказались члены команды «Морской отряд», состоявшей из представителей отдела по воспитательной работе с осужденными, отдела социальной защиты осужденных, психологической лаборатории и отдела кадров.
2-е место заняла команда «Золотая рыбка», в которой участвовали представители отдела охраны и организационно-аналитического отдела.
3-е место завоевала команда «Рыбаки – разбойники», куда входили сотрудники отдела безопасности, канцелярии, отдела специального учета и пожарной части.
После соревнований для всех участников организовали полевую кухню с ароматной ухой и горячим чаем.
Организация совместного активного отдыха сотрудников учреждения, членов их семей и ветеранов сплачивает коллектив, способствует укреплению семей, прививает подрастающему поколению навыки ведения здорового образа жизни.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю
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