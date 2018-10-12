Владимир Синяговский: Вместе сделаем мир без границ...

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6 октября в городе Славянске-на-Кубани на территории спортивного комплекса «Лидер» состоялся 6 этап открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» по настольному теннису, среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спартакиада проходит по инициативе общественной организации «Мир без границ» и ее лидера депутата Государственной Думы Владимира Синяговского. В 2018 году прошло уже 6 этапов спартакиады. Седьмой этап состоится 10 ноября в г. Крымске и пройдет по пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняло участие более 111 спортсменов из 15 муниципалитетов Краснодарского края (Новороссийска, Анапы, Геленджика, Краснодара, Горячего ключа, Славянского, Гулькевичского, Тбилисского , Староминского, Северского, Крымского, Туапсинского, Красноармейского, Темрюкского и Усть-Лабинского районов).

На торжественном открытии соревнований с теплыми словами к участникам обратились глава администрации муниципального образования Славянский район Роман Синяговский и председатель Совета общественной организации «Мир без границ» Максим Климов.

Спортсмены разыграли 10 комплектов наград в категориях: спорт лиц с поражением ОДА (1-5 класс, 6-8 класс, 9-10 класс), спорт глухих, спорт лиц с общими заболеваниями. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками.