"Черноморец" выиграл у "Биолога"

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Новороссийская команда отправилась в поселок Прогресс в Новокубанском районе после тяжелой победы дома над "Ангуштом".

Местный "Биолог" в последних матчах разошелся не на шутку, обыграв крепкие коллективы из Астрахани и Нальчика. Отставание от нашей команды в турнирной таблице было всего лишь одно очко и само собой "Черноморцу" нужна была только победа. Перед игрой из-за травмы на тренировке из состава выбыл капитан команды Алексей Кузнецов, а травма нападающего Ивана Матюшенко вынудила тренерский штаб "Черноморца" привлечь к игре молодого нападающего из дубля Кирилла Фицыча. Новороссийская команда уже на пятой минуте открыла счет в матче. После передачи Анатолия Пуляева, высоко выпрыгнув в штрафной хозяев поля, Иван Юдин головой вколотил мяч в сетку ворот "Биолога". "Черноморец" повел 1:0 и за весь первый тайм позволил "Биологу" лишь раз пробить в створ ворот. Удар пришелся точно по центру ворот, и мяч поймал Максим Швагирев. Во втором тайме хозяева поля бросили все силы на то, чтобы сравнять счет в матче, но наша команда умело вела игру, и скорее могла забить второй гол, чем пропустить в свои ворота. В концовке игры состоялся дебют молодого воспитанника ДЮСШ «Черноморец». Главный тренер команды Хазрет Дышеков выпустил Кирилла Фицыча на замену вместо Ильи Стефановича на 83-ей минуте. Матч завершился победой "Черноморца" и теперь нашей команде предстоит сложный матч с одним из лидеров группы "Юг", песчанокопской "Чайкой". Встреча команд пройдет 14-го октября на стадионе "Центральный" и начнется в 16:00.