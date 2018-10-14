Соревнования среди ветеранов по легкой атлетике в Краснодаре прошли на "Ура!"

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Две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль привезли спортсмены в город-герой.

В субботу, 13 октября, на стадионе «Кубань» региональной столицы прошли краевые соревнования по легкой атлетике среди ветеранов физической культуры и спорта.

Новороссийск представляли четыре спортсмена. По итогам соревнований в беге, толкании и прыжках в длину ветераны заняли 8 призовых мест.

Во всех четырех дисциплинах отличился инструктор-методист, тренер СШОР «Атлетика» Михаил Фаридович Гадельшин. В беге на 60 метров, толкании ядра и прыжках в длину он занял второе место. На дистанции же 800 метров спортсмену, только вошедшему по возрасту в число «ветеранов», не было равных – он занял первое место. В этой же дисциплине «бронзу» завоевал Юрий Юрьевич Федоров.

Представительница Новороссийска Любовь Кушнарева также привезла домой несколько медалей. «Серебряными» стали ее выступления в прыжках в длину и метании ядра. По скоростным качествам спортсменке не было равных – Кушнарева завоевала первое место на дистанции 60 метров.

Следующие соревнования легкоатлетов ждут уже в среду – на стадионе «Центральный» состоится первенство Новороссийска среди юниоров, юношей и девушек. Сроки соревнований были перенесены в связи с погодными условиями.

Источник: nvrskatletika.ru/