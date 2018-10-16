Более 3 млн человек посетило Анапу

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Отдел охраны общественного порядка Анапского ЛО МВД России на транспорте подвел итоги за 9 месяцев работы.

С января по сентябрь включительно 2018 года на курорт прибыло 4692 поезда дальнего следования и пригородного сопровождения, пассажирами которых стали 2004392 человек.

Воздушным транспортом на курорт прибыло 1292608 человек, доставленных 11008 самолетами.

За 9 месяцев текущего года на транспорте не допущено тяжких преступлений, а также преступлений экстремистской и террористической направленности.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте