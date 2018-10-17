Тренерам-преподавателям предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки

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Законом Краснодарского края от 05.10.2018 № 3881-КЗ внесены изменения в Закон Краснодарского края «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт».

Так, для двух категорий тренеров-преподавателей, работающих в государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организациях Краснодарского края, в том числе дополнительного образования различных типов, в Краснодарском крае устанавливаются надбавки к заработной плате.

К первой категории отнесены молодые специалисты в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее профессиональное образование (ежемесячная денежная выплата 4000 руб.), ко второй – лица, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслуженный тренер СССР» (ежемесячная денежная выплата 5000 руб.).

Указанные выплаты производятся за счет средств краевого бюджета.

При этом органы местного самоуправления вправе при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального, краевого бюджетов) устанавливать дополнительные меры социальной поддержки указанных категорий работников.

Для предоставления ежемесячной денежной выплаты работник представляет в отдел кадров организации по месту работы соответствующее заявление.

Порядок предоставления мер социальной поддержки определяется постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/treneram-prepodavatelyam-predusmotreny