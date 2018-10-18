Гослото поддержало выступление команды на чемпионате России по регби в Сочи

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C 14 по 15 октября на исторической регбийной площадке в Сочи состоялся первый этап чемпионата России по регби-7. Выступление команды «Слава» поддержало АО «Государственные спортивные лотереи», входящее в холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна.

«Сочи имеет огромный опыт проведения крупных мероприятий. Здесь проходят игры национальной сборной по регби-15. Этот вид спорта становится все популярнее. Количество спортсменов и фанатов растет ежегодно. Во многом это происходит благодаря тому, что эта дисциплина вошла в состав Олимпийских игр», — отмечает генеральный директор национальной регбийной лиги Глеб Бабкин.

За главный трофей и призовые места боролись 12 сильнейших команд со всей страны. В их числе — регбисты одного из старейших в России клуба «Слава». Спортсмены этой команды дважды становились чемпионами СССР и трижды — обладателями Кубка СССР. Также в числе заслуг команды — серебро на чемпионате России.

«Перед командой всегда стоят максимальные задачи. К высоким результатам мы стремимся и на нынешнем соревновании. Нашей команде важна поддержка, как и данному виду спорта в целом. Мы рады, что «Государственные спортивные лотереи» поддерживают регби в целом и нашу команду в частности», — добавляет главный тренер команды «Слава» Андрей Черевичный.

По итогам первого тура регбисты «Славы» заняли шестую строчку первенства. Впереди еще несколько игр, в которых у спортсменов будут прекрасные шансы показать свое превосходство над соперниками. Окончательные результаты станут известны по завершении второго тура чемпионата, который пройдет 19-20 октября в Краснодаре.

«В преддверии соревнований мы провели серьезную подготовку. Она прошла в экспресс-режиме. Много времени было уделено тактическим действиям и игре на земле. Чемпионат начался для нас отлично, мы нацелены и дальше показывать достойный результат», —делится игрок регбийного клуба «Слава» Иван Устинов.

Напомним, что сотрудничество между регбийным клубом «Слава» и компанией «Государственные спортивные лотереи» началось в августе 2018 года. Государственные лотереи в России проводятся в поддержку развития физической культуры и спорта в стране.

Источник: Пресс-служба «Столото»