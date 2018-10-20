Девушка с железным характером

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Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с Луизой Орец, которая выиграла золото первенства Европы по боксу среди юношей и девушек.

Международный турнир завершился на этой неделе в городе Анапа. По ходу всего первенства геленджичанка была сильнее своих соперниц. В финале Луиза уже во втором раунде отправила в нокдаун спортсменку из Италии, благодаря чему поднялась на высшую ступень пьедестала.

Алексей Богодистов на встрече отметил, что это большая победа не только для самой Луизы, но и для всего города:

Я знаю, что в Геленджике много талантливых ребят во всех видах спорта и наша общая задача помочь их выявить и развивать. Уверен, что ваша победа даст дополнительный стимул в развитии всего нашего спорта и бокса в частности. Вы теперь пример для своих сверстников и подрастающего поколения спортсменов, очень большая мотивация для всех нас. Не останавливайтесь на достигнутом, а мы будем вам в этом помогать.

Сама Луиза поспешила поделиться своими эмоциями об участии в турнире. Она отметила, что очень переживала, ведь представляла не только себя, но и всю Россию. Настроиться на победу помогли тренеры сборной России и ее личный наставник – Виталий Глазков, который теперь, по предложению главы города, возглавит отделение бокса спортивной школы «Фортуна».

Мы практически не сомневались в победе, потому что долго и упорно готовились к этому турниру. Выходить на ринг, не веря в свои силы, не было смысла. Сейчас перед нами стоит задача закрепиться в юниорской сборной России и успешно выступать на различных первенствах. В целом ставлю перед собой цель активно развивать в Геленджике бокс, в том числе и женский, а для этого, понимаю, нужно много работать, - сказал Виталий Глазков.

Привел в спорт Луизу папа, он же поддерживал Луизу на соревнованиях. Мама переживала за дочку дома. Говорит, смотреть вживую бои для нее очень тяжело.

В завершении встречи глава Геленджика вручил Луизе подарок, а тренерам и родителям – благодарности.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик