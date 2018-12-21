Член ОНК о Кокорине и Мамаеве: «Детского шампанского на Новый год не выпить»

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Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, как сидящие в СИЗО форвард Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встретят Новый год.

«Во время Нового года отбой в «Бутырке» переносится на более позднее время, чтобы граждане смогли посмотреть поздравление президента.

Также они смогут выпить безалкогольные напитки – сок или газировку. Детское шампанское им вряд ли положено: бутылка от него не соответствует нормам для проноса в «Бутырку», так что его на праздник не выпить.

Продукты для праздничного стола могут передавать родственники, чтобы люди могли встретить праздник. Также они могут что-то купить в магазине при следственном изоляторе, в интернет-магазине им что-то могут заказать родственники. Чаще всего на Новый год передают сладости.

Во время праздника футболисты будут в своих камерах, никуда вывозить их не будут – встретят со своими соседями. После поздравления Путина будет недолгое время для импровизированного застолья, потом отбой.

Если увидят, что после отбоя в окнах есть свет, то туда направят дежурных. Если гражданин не выполняет требования выключить телевизор после отбоя, его могут наказать, вплоть до помещения в карцер», – сказал Мельников.

Источник: https://www.sports.ru/football/1069880543.html?ext=subscribe