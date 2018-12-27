Черчесов – болельщикам: «Поддерживайте нас, критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем выйти на Евро-2020»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов? подвел итоги 2018 года и обратился к болельщикам.

«Мы провожаем 2018-й год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем Новый год с нетерпением.

И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим. Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас. Критикуйте.

Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020», – заявил Черчесов в инстаграме.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070097865.html?ext=subscribe