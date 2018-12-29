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«Динамо» Ставрополь заключило соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом

Ставропольское «Динамо» и Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю заключили соглашение о сотрудничестве.

Его цель – популяризация футбола, организация досуга сотрудников следственного комитета и их семей.

Клуб оказывает силовикам содействие в организации и проведении семинаров, мастер-классов, олимпийских уроков, других спортивных мероприятий.

Также футболисты «Динамо» будут помогать представителям Следственного управления готовиться к участию в городских соревнованиях по мини-футболу.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070123076.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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